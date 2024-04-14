Кастаньо: «Краснодар» стал больше заточен на атаку с приходом Мусаева»

Хавбек «Краснодара» Кевин Кастаньо объяснил, что изменилось в игре «быков» после того, как команду возглавил Мурад Мусаев.

«С Мусаевым у нас хорошие отношения, я понимаю его требования. Мне кажется, что с ним мы стали больше заточены на атаку. Думаю, надо немного поработать нам над обороной и всё будет хорошо», — приводит слова футболиста издание «Чемпионат».

К слову, сспециалист вернулся в «Краснодар» 14 марта текущего года. С того момента под его руководством «быки» провели три матча в чемпионате России, в которых один раз сыграли вничью, один раз одержали победу и один раз потерпели поражение.