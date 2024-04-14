Игрок «Балтики» Козлов: «Не ожидали такого результата в матче с «Ахматом»

Полузащитник «Балтики» Данила Козлов высказался о разгромной победе над «Ахматом» (7:1) в матче 24-го тура чемпионата России.

По словам футболиста, несмотря на то, что в «Балтике» рассчитывали показать хорошую игру, такой результат стал для него неожиданным.

«Не ожидали именно такого результата. Хотя такую игру от себя мы ждали, планировали. Это заслуга тренировок, тренерского штаба. В первую очередь мы исправились за предыдущие матчи и реализовали свои моменты», — цитирует Козлова «Матч ТВ».

После этой победы «Балтика» сумела набрать 20 очков и подняться на 13-е место в турнирной таблице, опередив «Ахмат», который имеет в своём активе ровно столько же баллов.