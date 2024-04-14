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«Оренбург» и «Пари НН» назвали стартовые составы на матч

14 Апреля 2024 • 10:56 Комментировать

В очередном матче 24-го тура чемпионата России «Оренбург» на своем поле примет «Пари НН». Тренерские штабы команд объявили стартовые составы на игру.

«Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Адамов, Хотулёв, Перес, Томпсон, Михайлов, Вера, Флорентин, Обухов, Мансилья.

«Пари НН»: Нигматуллин, Каккоев, Глущенков, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Карапузов, Ермаков, Майга, Боселли.

Матч начнется в 12:00 по московскому времени. В преддверии этого поединка «Оренбург» набрал 23 балла и занимает 12-е место в турнирной таблице, а «Пари НН» с 28 очками располагается на десятой позиции.

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Оренбург Пари НН
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