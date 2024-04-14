Кравцов: «Очень многое изменилось в «Сочи» с приходом Морено в лучшую сторону»

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов рассказал, что изменилось в команде с появлением на тренерском мостике испанца Роберта Морено.

«Очень многое изменилось в «Сочи» с приходом Морено в лучшую сторону. Самое главное изменение — поменялась атмосфера», — цитирует Кравцова «Чемпионат».

Напомним, Морено возглавил «Сочи» минувшей зимой. Отметим, что ранее испанский специалист работал в «Монако», «Барселоне» и национальной сборной Испании.

После 23 проведённых матчей в текущем розыгрыше чемпионата России южане расположились на последнем 16-м месте в турнирной таблице, набрав 18 очков.