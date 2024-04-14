Футболист «Сочи» Кравцов объяснил, что изменилось в команде с приходом Морено

Хавбек «Сочи» Кирилл Кравцов сообщил, что изменилось в южной команде с назначением испанского тренера Роберта Морено.

«Очень многое изменилось в «Сочи» с приходом Морено в лучшую сторону. Самое главное изменение — поменялась атмосфера», — приводит слова игрока издание «Чемпионат».

Стоит напомнить, что в матче 24-го тура чемпионата России «Сочи» обыграл московский «Спартак» (1:0). После этой победы «Сочи» поднялся на предпоследнее, 15-е место, в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков в 23 проведённых матчах.

Что касается «Спартака», то он располагается на шестой строчке с 35 очками после аналогичного количества встреч.