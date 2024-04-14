Матч «Оренбург» - «Пари НН» пройдёт без VAR - названа причина

Поединок 24-го тура Российской премьер-лиги между «Оренбургом» и «Пари НН» пройдет без использования системы VAR. Это связано с проблемами, возникшими из-за наводнения в Оренбургской области.

«Решение связано с техническими проблемами, которые возникли из-за паводка в Оренбургской области», - говорится в заявлении пресс-службы РФС.

Матч «Оренбурга» и «Пари НН» состоится сегодня, 14 апреля, стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени. В преддверии этого поединка хозяева занимают 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, а гости находятся на десятой строчке.