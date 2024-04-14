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Орлов: «Даже без Вендела «Зенит» переиграл «Краснодар» в центре поля»

14 Апреля 2024 • 10:38 Комментировать
Зенит
...
Оренбург
21.04 16:15

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о победе «Зенита» над «Краснодаром» (2:1) в матче 24-го тура РПЛ.

По мнению журналиста, несмотря на отсутствие бразильского полузащитника Вендела, «сине-бело-голубые» полностью переиграли своего соперника и заслужили добиться победы.

«Считаю, даже без Вендела «Зенит» переиграл соперника в центре поля. Понравился Клаудиньо. «Зенит» играл с большим запасом», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Эта победа позволила «Зениту» закрепиться на первом месте в турнирной таблице РПЛ. Теперь команда из Санкт-Петербурга опережает второй «Краснодар» на четыре очка.

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