Канчельскис: «В «Спартаке» творится хаос, мне жалко болельщиков»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о выступлении московского «Спартака» в нынешнем сезоне.
«Уже даже не обращаешь внимания на «Спартак», потому что понимаешь, что ничего серьёзного там нет. У них там какой-то хаос творится. Мне жалко болельщиков», - передает слова Канчельскиса «Чемпионат».
После 23 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 35 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. В последнем поединке чемпионата страны «красно-белые» на выезде потерпели поражение от «Сочи» со счетом 0:1. Отставание столичного клуба от лидирующего «Зенита» составляет 12 очков.
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