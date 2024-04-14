Еремякин: «Деограсия? Он знает, что надо решить задачу»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о будущем главного тренера команды Давида Деограсии.

Напомним, контракт испанского специалиста рассчитан до конца текущего сезона.

«Деограсия? Он знает, что надо решить задачу. Тогда будут приняты заранее оговорённые решения», — цитирует Еремякина «РБ Спорт».

Напомним, Деограсия возглавляет «Оренбург» с августа прошлого года. После 22 туров РПЛ южноуральская команда, набравшая 23 очка, расположилась на 12-м месте в турнирной таблице.

Свой следующий матч «Оренбург» проведёт сегодня, 14 апреля, против «Пари НН». Начало — в 12:00 по московскому времени.