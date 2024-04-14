Радимов: «Зачем держать Абаскаля?»

«Я давно поспорил со всеми, что он не доработает до конца года. А зачем его держать? Перемен никаких. В матче с «Сочи» никаких подвижек к лучшему. Они просто доигрывают сезон», - сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».