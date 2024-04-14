Радимов: «Зачем держать Абаскаля?»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов считает, что московскому «Спартаку» нужно уволить испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера.
«Я давно поспорил со всеми, что он не доработает до конца года. А зачем его держать? Перемен никаких. В матче с «Сочи» никаких подвижек к лучшему. Они просто доигрывают сезон», - сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Срок трудового соглашения Абаскаля с московским клубом истекает летом 2025 года. После 23 проведенных матчей «народная команда» набрала 35 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.
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