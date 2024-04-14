Келлвен: «Самошников удивил нас своим ударом, но ошибки Акинфеева не было»

Игрок обороны ЦСКА Келлвен высказался о забитом мяче защитника «Локомотива» Ильи Самошникова в ворота Игоря Акинфеева в матче 24-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счётом 3:3.

«Я пока не видел повтор гола Самошникова, но кажется, что ему очень повезло. Своим ударом он действительно удивил всю нашу команду и защиту, в частности. В этом эпизоде не было индивидуальных ошибок, только общекомандная. Мы вместе ошибаемся, и вместе добиваемся положительного результата, — приводит слова игрока издание «Чемпионат».

Напомним. Что после игры Акинфеев нашёл в себе мужество принести извинения одноклубникам. Сейчас ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.