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Орлов оценил победу «Зенита» над «Краснодаром»

14 Апреля 2024 • 10:14 Комментировать

Известный комментатор Геннадий Орлов в разговоре с журналистами поделился мнением о гостевой победе петербургского «Зенита» над «Краснодаром» в рамках 24-го тура чемпионата России. «Сине-бело-голубые» выиграли со счетом 2:1.

«Конечно, «Зенит» победил заслуженно. Закономерный результат. Индивидуальное мастерство питерцев выше. Это очевидно. Ну и тактически гости были сильнее», - передает слова Орлова «Спорт-Экспресс».

После вчерашнего успеха подопечные Сергея Семака набрали 47 баллов и лидируют в турнирной таблице. «Сине-бело-голубые» опережают идущий вторым «Краснодар» на четыре очка.

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