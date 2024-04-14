Кастаньо — о поражении от «Зенита»: «Во второй половине встречи мы потеряли концентрацию»

Полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо высказался о поражении от «Зенита» (1:2) в матче 24-го тура РПЛ.

По словам колумбийского футболиста, в прошедшей игре «быков» подвела концентрация.

«Первый тайм был очень хорошим в нашем исполнении. Однако во второй половине встречи потеряли концентрацию и пропустили быстрый мяч», — приводит слова Кастаньо «Чемпионат».

После этого поражения отставание «Краснодара», занимающего вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, от первого «Зенита» достигло четырёх очков. Свой следующий матч южане проведут 19 апреля против воронежского «Факела». Начало — в 19:00 по московскому времени.