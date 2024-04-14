Сёмин отреагировал на поражение «Ахмата» 1:7

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин в беседе с журналистами поделился мнением о разгромном поражении грозненского «Ахмата» от калининградской «Балтики» в рамках 24-го тура Премьер-лиги.

«Не знаю, сможет ли Адиев исправить ситуацию. «Балтика» очень хорошо играет в последних матчах. Они в хорошей физической форме, предыдущие матчи они играли уверенно, а «Ахмат» играл слабо», - цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Ахмат» уступил на своем поле со счетом 1:7. После этой встречи грозненцы занимают 15-е место в турнирной таблице, а «Балтика» находится на 14-й строчке.