Олусегун: «Мне хорошо в «Краснодаре», никогда не говорил, что могу покинуть клуб»

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался о своём будущем.

По словам нигерийского футболиста, его всё устраивает в российском клубе, поэтому он не планирует менять команду в ближайшее время.

«Моё будущее? Мне хорошо в «Краснодаре». Никогда не говорил, что могу покинуть клуб. Мне тут всё нравится», — цитирует Олусегуна «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний Олусегун провёл за «Краснодар» 25 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Действующий контракт нападающего с «быками» рассчитан до середины 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает Олусегуна в 2 миллиона евро.