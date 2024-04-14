Кастаньо прокомментировал поражение «Краснодара» в матче с «Зенитом»

Хавбек «Краснодара» Кевин Кастаньо высказался о минувшем матче 24-го тура чемпионата России, в котором «быки» уступили петербургскому «Зениту» со счётом 1:2.

«Первый тайм был очень хорошим. Мы смогли продемонстрировать свой характер, но во втором тайме потеряли концентрацию и получили быстрый гол. Мы высоко поднялись и пропустили второй, а забить не смогли», — приводит слова игрока издание «Чемпионат».

После 23 матчей чемпионата России «Зенит» заработал 47 очков и расположился на первой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с 43 очками занимает второе место.