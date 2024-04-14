Радимов: «Зенит» заставил «Краснодар» прижаться к воротам»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре «Краснодара» в матче 24-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

По мнению эксперта, главный тренер «быков» Мурад Мусаев оказался не готов к натиску «Зенита» во втором тайме.

«Это соперник («Зенит») выйдет на второй тайм и не будет сидеть сзади и ждать твоей ошибки. Мне кажется, Мусаев в этом плане не был готов. Не «Краснодар» сам сел назад, а «Зенит» заставил его прижаться к воротам», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

После этой победы «Зенит», возглавляющий турнирную таблицу РПЛ, оторвался от второго «Краснодара» на четыре очка. До конца сезона двум лидерам осталось провести по семь матчей.