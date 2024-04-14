Радимов: «Зенит» заставил «Краснодар» прижаться к воротам»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре «Краснодара» в матче 24-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).
По мнению эксперта, главный тренер «быков» Мурад Мусаев оказался не готов к натиску «Зенита» во втором тайме.
«Это соперник («Зенит») выйдет на второй тайм и не будет сидеть сзади и ждать твоей ошибки. Мне кажется, Мусаев в этом плане не был готов. Не «Краснодар» сам сел назад, а «Зенит» заставил его прижаться к воротам», — цитирует Радимова «Матч ТВ».
После этой победы «Зенит», возглавляющий турнирную таблицу РПЛ, оторвался от второго «Краснодара» на четыре очка. До конца сезона двум лидерам осталось провести по семь матчей.
Бан пользователя