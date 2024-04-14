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Момент увольнения Абаскаля – вопрос борьбы за власть в «Спартаке»

14 Апреля 2024 • 12:10 Комментировать

В субботу «Спартак» вновь проиграл, вновь не забил. Кажется, что теперь увольнение Гильермо Абаскаля с поста главного тренера дело решенное, а вот назначение его сменщика – куда более сложный вопрос. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разбирается в хитросплетениях.

Абаскаль почти обречён, шансы на спасение минимальны

Никто не сомневается, что к старту нового сезона у «Спартака» будет новый главный тренер. Гильермо Абаскаль возглавляет команду второй сезон. В первой части первого команда смотрелась свежо, но с тех пор идёт сплошная деградация. Испанец проваливает вторую весну подряд, но и осенью в нынешнем сезоне команда была блеклой.

Нет не только результата команды, но и не видно развития хотя бы отдельных игроков. Можно было бы простить эту серость, используй и взращивай Абаскаль молодёжь, например. Однако Денисов и Литвинов тоже замерли в своём развитии, Умяров заметно сдал, и только Пруцев чуть-чуть прибавил, но слишком незаметно, чтобы говорить об этом всерьёз. Более того, «Спартак» активно тратит деньги, в том числе на игроков по протекции Абаскаля. Однако Дуарте и Медина, как яркие представители, не усилили команду точно. Рябчук, левый защитник, которого просил тренер вместо Классена, вообще не играет.

Чудом, которое может спасти Абаскаля, может стать победа в Кубке. Правда, во-первых, даже успех в этом турнире вовсе не обязательно станет индульгенцией для испанца, учитывая, как выглядит «Спартак». Более того, как раз учитывая, как выглядит «Спартак», победа в Кубке представляется невозможной в принципе.

Когда уволят Абаскаля?

Если само увольнение вопросов не вызывает, то вот момент этого решения как раз представляется загадкой, в том смысле, что выгнать Абаскаля-то можно прямо сейчас, как раз с этим проблем нет. Однако возникает вопрос, что будет дальше.

В каждой из трёх следующих недель «Спартак» будет иметь по две игры. На следующей команда едет на выезд к «Зениту» в Кубке и к «Ростову» в Премьер-лиге. Затем будут два дерби с ЦСКА и «Локомотивом» в чемпионате. После этого опять Кубок в мидуик и матч с «Пари НН». Много ли тренеров готовы бросаться в такой круговорот? У «Спартака» не будет возможности спокойно готовиться, при этом расписание выглядит расстрельным с учётом текущего состояния команды.

Новый наставник рискует получить такой негатив на старте, от которого потом не оправиться под давлением критики. Назначить тренера сейчас – это серьёзно его подставить. Кажется, что даже Дмитрий Комбаров, возглавляющий «Спартак-2», молится, чтобы ему не пришлось исполнять роль «и.о.», чтобы не вляпаться во всё это.

Кто будет назначать замену?

Ответ на этот вопрос, по сути, подскажет, кто обладает в клубе реальной власть. После ухода Леонида Федуна совершенно непонятно, кто в «Спартаке» принимает окончательное решение. Раньше он как собственник мог взять и что-то сделать. Сейчас есть «Лукойл», для которого футбольный клуб точно не основной проект. При этом нет понимания, кто из компании «курирует» «Спартак». Можно было предположить, что «Лукойл» просто назначит ответственного менеджера, у которого будет вся власть. Однако Олег Малышев в роли генерального директора пока таковым не выглядит.

По всей видимости, в «Спартаке» есть несколько центров, которые генерируют решения и пытаются продавливать их. Сейчас в клубе явно идёт попытка Томаша Амарала, спортивного директора, назначить нового иностранца. В этом смысле неважно, будет ли это Паскаль Янсен или Артур Жорже, тут скорее понятен вектор.

В свою очередь Станислав Черчесов также пытается вернуться в «Спартак», но его кандидатуру лоббируют другие люди. В прессе мелькают фамилии Владимира Ивича и Марко Николича, которые связаны с другими группами интересов.

По сути, назначение нового тренера – это борьба за власть в «Спартаке». Когда будет объявлено имя, тогда станет ясно, кто у руля в клубе. При этом сама борьба, безусловно, оттягивает процесс решения. В итоге ситуация складывается интересная. С одной стороны, поспешишь – и твой тренер может влететь под «каток». С другой – медлить нельзя, ведь остальные группы влияния тоже пытаются протащить своего кандидата. «Битва престолов» отдыхает.

Названо условие ухода Абаскаля из «Спартака»

«Спартак» вновь разочаровал: Абаскаль делает всё для увольнения

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва РПЛ Гильермо Абаскаль ещё теги
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