«Спартак» вновь разочаровал: Абаскаль делает всё для увольнения

В субботу Гильермо Абаскаль в свой день рождения наблюдал за тем, как «Спартак» проиграл «Сочи» – последней команде таблицы на начало матча. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предлагает уже отпустить испанца.

Без Лещука забить «Спартак» не может

В субботу «Спартак» вновь проиграл. Это уже не новость и даже не неожиданность. Наверное, с точки зрения таблицы можно сказать, что случилась сенсация, ведь «красно-белые» проиграли команде, которая выходила на поле, будучи на последнем месте. «Сочи» не побеждал с ноября. Однако нынешний «Спартак», как горько шутят поклонники команды, умеет радовать болельщиков… соперников.

«Спартак» весной без Куинси Промеса решил, что забивать не стоит вовсе. В Премьер-лиге в 2024-м команда забила дважды, оба раза в ворота «Динамо», оба раза после грубейших привозов Лещука. К сожалению «Спартака», вратари других команд не занимаются ассистами на Соболева.

В Сочи «красно-белые» вновь абсолютно беззубо действовали впереди. «Спартак» и близко не наиграл даже на один гол по xG. Более того, вновь остаётся загадкой, а как команда хотела забить. Бонгонда и Зиньковский на флангах не обостряли, от Пруцева и Умярова ждать острых передач едва ли стоит в принципе, Угальде уже даже в прессинге не заметен, и даже нет банального «бей-беги» на Соболева.

Трансферная политика Абаскаля провалилась

Абаскаль летом очень хотел видеть в «Спартаке» Хесуса Медину. Парагваец с положительной точки зрения отметился в паре матчей за сезон, в остальных он в лучшем случае растворяется. Попади он в Сочи, было бы не так плохо, но вместо этого парагваец поучаствовал в голевой атаке соперника, махнув мимо мяча. А затем отыгранным оказался ещё один любимчик Абаскаля Дуарте, в которого испанец верит. Показательно, что именно эти «ставленники» испанца стали соучастниками пропущенного мяча.

Ещё летом испанец хотел левого защитника вместо Классена, в итоге пришёл Олег Рябчук. Молдаванин в 2024 году сыграл только в одном матче против «Факела». Так и непонятно, зачем он нужен был Абаскалю, или как его зимой готовил испанец, что теперь тот не играет. Для понимая, на эту троицу «Спартак» потратил 16 миллионов! Их хотел Абаскаль, но теперь они либо не играют, либо играют так, чтобы лучше бы не играли. И это тоже вопрос к испанцу, которому поверили.

Хаосом продолжает пользоваться Максименко

Пока «Спартак» валится, а Гильермо Абаскаль всеми силами приближает себя к отставке, во всей команде лишь один футболист умудряется извлекать для себя пользу. Александр Максименко продолжает показывать хорошую вратарскую игру. В матче с «Сочи» он несколько раз спас команду по ходу первого тайма, сохраняя команде шансы на то, чтобы перевернуть всё. В пропущенном голе вины Максименко нет никакой. Весной вратарь вообще действует так, что замену ему искать не надо.

Самым странным решением руководства «Спартака» после нынешней весны будет поиск нового вратаря. Вот точно не в голкипере проблема нынешней команды. Можно искать замену Дуарте, который ненадёжен, думать, что делать с опорной зоной, где некому мяч отбирать, поискать вингеров вместо вечно навешивающего в молоко Зиньковского или пропадающих Бонгонду и Медину, поискать форварда, который хотя бы будет бить по воротам. Но вот точно не вратарь сейчас первостепенная проблема состава «Спартака».

При этом и не состав в принципе первостепенная проблема.

Названо условие ухода Абаскаля из «Спартака»

Роман Андреев