Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» вновь разочаровал: Абаскаль делает всё для увольнения

14 Апреля 2024 • 09:39 Комментировать (1)
Сочи
1:0
Спартак Москва

В субботу Гильермо Абаскаль в свой день рождения наблюдал за тем, как «Спартак» проиграл «Сочи» – последней команде таблицы на начало матча. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предлагает уже отпустить испанца.

Без Лещука забить «Спартак» не может

В субботу «Спартак» вновь проиграл. Это уже не новость и даже не неожиданность. Наверное, с точки зрения таблицы можно сказать, что случилась сенсация, ведь «красно-белые» проиграли команде, которая выходила на поле, будучи на последнем месте. «Сочи» не побеждал с ноября. Однако нынешний «Спартак», как горько шутят поклонники команды, умеет радовать болельщиков… соперников.

«Спартак» весной без Куинси Промеса решил, что забивать не стоит вовсе. В Премьер-лиге в 2024-м команда забила дважды, оба раза в ворота «Динамо», оба раза после грубейших привозов Лещука. К сожалению «Спартака», вратари других команд не занимаются ассистами на Соболева.

В Сочи «красно-белые» вновь абсолютно беззубо действовали впереди. «Спартак» и близко не наиграл даже на один гол по xG. Более того, вновь остаётся загадкой, а как команда хотела забить. Бонгонда и Зиньковский на флангах не обостряли, от Пруцева и Умярова ждать острых передач едва ли стоит в принципе, Угальде уже даже в прессинге не заметен, и даже нет банального «бей-беги» на Соболева. 

Трансферная политика Абаскаля провалилась

Абаскаль летом очень хотел видеть в «Спартаке» Хесуса Медину. Парагваец с положительной точки зрения отметился в паре матчей за сезон, в остальных он в лучшем случае растворяется. Попади он в Сочи, было бы не так плохо, но вместо этого парагваец поучаствовал в голевой атаке соперника, махнув мимо мяча. А затем отыгранным оказался ещё один любимчик Абаскаля Дуарте, в которого испанец верит. Показательно, что именно эти «ставленники» испанца стали соучастниками пропущенного мяча.

Ещё летом испанец хотел левого защитника вместо Классена, в итоге пришёл Олег Рябчук. Молдаванин в 2024 году сыграл только в одном матче против «Факела». Так и непонятно, зачем он нужен был Абаскалю, или как его зимой готовил испанец, что теперь тот не играет. Для понимая, на эту троицу «Спартак» потратил 16 миллионов! Их хотел Абаскаль, но теперь они либо не играют, либо играют так, чтобы лучше бы не играли. И это тоже вопрос к испанцу, которому поверили.

Хаосом продолжает пользоваться Максименко

Пока «Спартак» валится, а Гильермо Абаскаль всеми силами приближает себя к отставке, во всей команде лишь один футболист умудряется извлекать для себя пользу. Александр Максименко продолжает показывать хорошую вратарскую игру. В матче с «Сочи» он несколько раз спас команду по ходу первого тайма, сохраняя команде шансы на то, чтобы перевернуть всё. В пропущенном голе вины Максименко нет никакой. Весной вратарь вообще действует так, что замену ему искать не надо.

Самым странным решением руководства «Спартака» после нынешней весны будет поиск нового вратаря. Вот точно не в голкипере проблема нынешней команды. Можно искать замену Дуарте, который ненадёжен, думать, что делать с опорной зоной, где некому мяч отбирать, поискать вингеров вместо вечно навешивающего в молоко Зиньковского или пропадающих Бонгонду и Медину, поискать форварда, который хотя бы будет бить по воротам. Но вот точно не вратарь сейчас первостепенная проблема состава «Спартака».

При этом и не состав в принципе первостепенная проблема.

Названо условие ухода Абаскаля из «Спартака»

Роман Андреев


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва РПЛ Гильермо Абаскаль ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 14 Апреля
09:39
«Спартак» вновь разочаровал: Абаскаль делает всё для увольнения 1
13 Апреля
19:27
«Будет эпично»: Салихова высказалась о возможном увольнении Абаскаля из «Спартака»
18:25
Бывший тренер «Спартака» высказался, почему команда Абаскаля уступила «Сочи»
18:18
Губерниев: «Если «Спартак» продолжит так играть, то закончит в подвале таблицы» 3
17:48
Все футболисты «Спартака» отказались общаться с прессой после поражения от «Сочи»
17:38
Названо условие ухода Абаскаля из «Спартака»
17:34
Губерниев назвал ужасом игру «Спартака»
17:13
Абаскаль: «Встретимся с командой на базе и поговорим»
17:12
Абаскаль рванул к отставке: из-за кого «Спартак» проиграл последней команде РПЛ?
17:08
Абаскаль рассказал, чувствует ли поддержку со стороны руководства «Спартака»
17:00
Кечинов: С Абаскалем «Спартак» идёт назад
16:45
Морено: «Сказал игрокам, что мы ещё ничего не сделали»
16:42
Камоцци рассказал, кто виноват в неудачах «Спартака» 1
16:39
Абаскаль: «Мы не показали футбол, достойный «Спартака»
16:30
«Спартак» никого не превосходит по игре» — Мостовой
16:23
«Спартак» ни разу не выиграл в гостях у «Сочи»
16:13
Кравцов: «Всегда приятно обыгрывать «Спартак», так как я воспитанник «Зенита»
16:07
«Спартак» потерпел восьмое поражение в сезоне
16:04
«Сочи» продлил серию без поражений в РПЛ
16:00
День рождения – грустный праздник: «Спартак» вместо подарка Абаскалю проиграл последней команде таблицы
15:42
«Сочи» открыл счёт в конце матча со «Спартаком»
14:52
Дьяков считает, что Абаскаля можно критиковать за слабую игру «Спартака» в атаке
14:01
Нигматуллин рассказал, какого тренера хотел бы видеть во главе «Спартака»
13:52
Морено рассказал, о чём поговорил с Абаскалем
13:30
«Сочи» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 1
11:59
Шикунов: «Спартаку» будет очень тяжело играть с «Сочи»
10:49
Григорян: «Абаскаль не дорос до уровня «Спартака»
10:19
Прудников: «После победы над «Динамо» «Спартак» встряхнулся»
02:02
Сочи - Спартак: где смотреть прямую трансляцию онлайн
12 Апреля
23:14
Черчесов рассказал, чего ждёт от «Спартака» в матче с «Сочи»
21:00
Рианчо оценил шансы «Спартака» на чемпионство
20:00
«Спартак» прибыл в Сочи без четырёх игроков
19:16
«Время Абаскаля в России закончилось»: испанский журналист Ортега
18:54
Ещенко рассказал, почему могут уволить Абаскаля из «Спартака»
18:24
Погребняк — о возможном увольнении Абаскаля: «Хуже уже точно не будет»
17:23
Камоцци ответил, является ли Эшуорт худшим спортивным директором в истории «Спартака»
16:37
«Мне фиолетово на «Спартак» — Кафельников
13:15
Колосков считает, что «Спартаку» подошёл бы Моуринью 1
12:35
«Спартак» не планирует играть с командами Медиалиги
11 Апреля
23:41
Стало известно, какую компенсацию получил Эшуорт за досрочный уход из «Спартака»
22:37
Агент Дркушича отреагировал на информацию об интересе французского клуба к защитнику «Сочи»
22:30
Шикунов – об уходе Эшуорта из «Спартака»: Пришёл, ушёл, а никто и не понял
21:55
Салихова — об уходе Эшуорта: «Первый спортивный директор под управлением Жданова и Матыцына оказался комом» 1
21:29
Мостовой: Эшуорт пришёл непонятно откуда, заработал, поотдыхал и уехал
21:20
Петрушин уверен, что по итогам матча «Краснодар» - «Зенит» может определиться чемпион
20:43
Эшуорт не смог оценить свою работу в «Спартаке»
20:33
Балахнин рассказал, в чём видит шанс «Краснодара» в матче с «Зенитом»
20:18
«Спартак» расстался с Эшуортом
20:12
Точилин: «Сочи» является фаворитом в матче со «Спартаком», несмотря на последнее место»
19:39
Григорян назвал единственного тренера, который подходит «Спартаку»
19:26
Эксперт рассказал, почему матч с «Сочи» будет непростым для «Спаратка»
19:08
Бояринцев: «Если «Сочи» не обыграет «Спартак», клубу будет тяжело спастись»
18:41
Гоцук: Все мечтают попасть в «Зенит», но я хотел бы поиграть за «Спартак»
17:41
Гладилин: «Потенциально лидером «Спартака» мог бы стать Бабич»
17:33
Гладилин: Джикия остаётся лидером «Спартака»
17:21
Нидерландский журналист: «Экстрадиция Промеса может занять очень много времени»
16:57
Бубнов назвал лучшего игрока матча «Динамо» — «Спартак»
16:28
Гаджиев: «Квалификация Бердыева не вызывает сомнений, а всё остальное — дело руководства «Спартака»
15:51
«Нант» проявляет интерес к защитнику «Сочи» Дркушичу
15:35
Агент Дркушича: «Несколько французских клубов следят за Ваней»
14:37
Ставка и прогноз на точный счёт матча Сочи — Спартак РПЛ — 13 апреля 2024
14:36
Ставка и прогноз на матч Сочи — Спартак чемпионата России — 13 апреля 2024
14:14
Ледяхов: «Промес делал разницу, а сейчас в «Спартаке» все на одном уровне»
13:44
Ледяхов: Если «Сочи» обыграет «Спартак», то у них появится шанс
13:15
Деменко назвал идеального тренера для «Спартака»
13:07
Ледяхов — о трансферах «Спартака»: «Только Бабич неплохо выглядит»
10:15
Ледяхов — об игре «Спартака» в матче с «Динамо»: «Удручающее зрелище»
09:11
Ледяхов отметил заслуги Федуна перед «Спартаком»
10 Апреля
19:51
Газизов уверен, что Бердыев помог бы «Спартаку»
19:10
Тарханов надеется, что «Сочи» обыграет «Спартак»
17:58
Испанский журналист: «Не верю, что при Абаскале «Спартак» выиграет чемпионат»
17:30
Фёдоров: «Пошёл бы Бердыев в «Спартак»? А почему нет?»
17:02
Попов: «Тихонов — самый лучший вариант для «Спартака» 1
15:25
Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» 12
14:36
Камоцци: «Сарри не подходит для российского футбола»
14:10
Колосков: «Будет логично, если «Спартак» даст Абаскалю доработать сезон»
13:04
Радимов считает, что «Сочи» будет сложно играть против «закрытых» команд
12:32
«Спартаку» предлагают наставника «Крыльев Советов» Осинькина в качестве возможного сменщика Абаскаля
12:26
Рианчо: «Будет несправедливо, если Абааскаль финиширует в топ-3, а его уволят»
11:18
«Спартак» согласовал условия личного соглашения с Янсеном
10:55
Игрок «Сочи» Заика: «Мы получаем удовольствие от своей игры»
10:30
Радимов: «Ивича мы все видели — он не для «Спартака»
09 Апреля
22:28
Актуальная ставка и прогноз на матч Сочи – Спартак чемпионата России – 13 апреля 2024
17:56
Мостовой: «Абаскаль уже просто отдыхает в «Спартаке»
16:17
Радченко считает, что «Спартак» может назначить российского тренера
15:17
Червиченко: «Янсен такой же непонятный пассажир, как и Абаскаль»
14:56
Кузьмичёв: «Отставка Абаскаля — это лишь вопрос времени»
14:42
Лайкин: «Вижу, что в «Спартаке» все выкладываются на 100 процентов»
13:17
Камоцци: Абаскаль должен уйти
13:01
Шалимов: «В матче с «Ростовом» «Сочи» выглядел очень прилично»
12:11
Защитник «Сочи» Чистяков заявил, что переживает за своё будущее
11:48
Бушманов: «Янсен — спорная кандидатура для «Спартака»
11:33
В «Спартаке» сделали заявление о будущем Абаскаля
11:08
Губерниев: «Встрепенуть этот «Спартак» может только Черчесов»
11:06
Агент Маргасова высказался о будущем защитника в «Сочи»
08 Апреля
20:24
Ноздрин назвал двух главных кандидатов на пост главного тренера «Спартака» 1
20:00
Ноздрин: «Джикия замечательно бы смотрелся с Бабичем»
19:40
Ноздрин: Я давно жду увольнения Абаскаля
18:32
Николай Заболотный назвал чудом серебро «Сочи» в РПЛ
18:03
«Спартак» объявил о трансфере полузащитника «Ростова»
17:28
Кузьмичёв считает, что Бабич не сильнее Джикии 1
16:46
Николай Заболотный: «Карпин всегда выжимает максимум»
15:31
Соболев — о плотности в таблице: «Для «Спартака» это плюс»
15:23
Соболев — о календаре «Спартака»: «Это кайф»
15:01
Зиньковский признан лучшим игроком марта в «Спартаке»
14:01
Дьяков согласился с Геничем, что Соболева нельзя назвать лучшим игроком матча «Динамо» – «Спартак»
13:50
Дьяков: «Ростов» мог забить «Динамо» 7-8 голов, зато «Спартаку» команда Лички ничего не позволила
13:42
Бушманов считает Бабича одним из лучших защитников в РПЛ
07 Апреля
22:48
«Спартак» не уволит Абаскаля до матча с «Сочи»
22:28
Зиньковский назвал задачу «Спартака» на остаток сезона
15:37
Жоаозиньо: «Буду рад вернуться обратно в Россию»
11:59
Кравцов: «Ростов» не удивил» 1
00:12
Тарханов: Думаю, что «Сочи» останется в РПЛ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Манчестерский Иппатий
14 Апреля 2024 в 10:15
Все по Фрейду - подложили свинью своим болелам... LOL
Холанн пошёл в раздевалку «Реала» после матча Лиги чемпионов - известна причина Дюгарри обратился к Мбаппе: «Ты плюнул в лицо Лиге чемпионов, твоё отношение – абсолютный позор» Стала известна реакция Мбаппе на поражение от «Барселоны» Агуэро назвал своего любимого игрока - это не Месси Де Брёйне определил причину своего отравления перед матчем с «Реалом» Три игрока «Барселоны» могут пропустить «эль класико» Клопп дал обещание после поражения «Ливерпуля» 0:3 Месси и Роналду: кто себя лучше проявил после отъезда из Испании «Манчестер Юнайтед» предложил 90 миллионов за полузащитника «Барселоны» Стало известно, какую команду может возглавить Клопп
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Месси и Роналду: кто себя лучше проявил после отъезда из Испании
Спортивные новости
Царукян победил Оливейру на турнире UFC 300 «Автомобилист» выиграл у «Металлурга» и сравнял счёт в серии Кубка Гагарина Бывший главный тренер сборной России сравнил успехи Кучерова и Овечкина Кожевников ответил на вопрос о лучшем российском хоккеисте в НХЛ Кожевников высказался о финале Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
14.04.24 в 12:00
Оренбург Оренбург
Пари НН Пари НН
2.14 3.25 3.35
Видео
14.04.24 в 14:15
Урал Урал
Динамо Москва Динамо Москва
3.15 3.55 2.12
Видео
14.04.24 в 16:45
Факел Факел
Ростов Ростов
2.49 3.25 2.75
Видео
14.04.24 в 19:00
Крылья Советов Крылья Советов
Рубин Рубин
2.12 3.35 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Апреля
10:44 · Россия. Премьер-лига
Футболист «Сочи» Кравцов объяснил, что изменилось в команде с приходом Морено
10:43 · Россия. Премьер-лига
Матч «Оренбург» - «Пари НН» пройдёт без VAR - названа причина
10:38 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Даже без Вендела «Зенит» переиграл «Краснодар» в центре поля»
10:36 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «В «Спартаке» творится хаос, мне жалко болельщиков»
10:26 · Россия. Премьер-лига
Еремякин: «Деограсия? Он знает, что надо решить задачу»
10:22 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Зачем держать Абаскаля?»
10:19 · Россия. Премьер-лига
Келлвен: «Самошников удивил нас своим ударом, но ошибки Акинфеева не было»
10:14 · Россия. Премьер-лига
Орлов оценил победу «Зенита» над «Краснодаром»
10:10 · Россия. Премьер-лига
Кастаньо — о поражении от «Зенита»: «Во второй половине встречи мы потеряли концентрацию»
10:01 · Россия. Премьер-лига
Сёмин отреагировал на поражение «Ахмата» 1:7
09:58 · Россия. Премьер-лига
Олусегун: «Мне хорошо в «Краснодаре», никогда не говорил, что могу покинуть клуб»
09:54 · Россия. Премьер-лига
Кастаньо прокомментировал поражение «Краснодара» в матче с «Зенитом»
09:47 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Зенит» заставил «Краснодар» прижаться к воротам»
09:34 · Россия. Премьер-лига
Агент Помазуна: «О будущем Ильи сейчас говорить некорректно»
09:31 · Россия. Премьер-лига
Футболист «Локомотива» Ньямси рассказал, когда вернётся на поле после травмы
Все новости
Рекомендуем