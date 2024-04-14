Агент Помазуна: «О будущем Ильи сейчас говорить некорректно»

Алексей Сафонов, агент вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, выступающего за «Урал» на правах аренды, высказался о будущем своего клиента.

По словам Сафонова, сейчас Помазун полностью сконцентрирован на выступлениях за «Урал», поэтому пока обсуждать его будущее некорректно.

«О будущем сейчас говорить некорректно, кто-то может подумать, что мыслями он уже в другом месте. Это не так, Илья честно свой хлеб отрабатывает. Все разговоры о будущем откладываются на июнь», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний Помазун провёл за «Урал» 26 матчей, в которых пропустил 39 голов и в семи встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.