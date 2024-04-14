Футболист «Локомотива» Ньямси рассказал, когда вернётся на поле после травмы

Игрок обороны московского «Локомотива» Жерзино Ньямси ответил на вопрос о сроках возвращения на поле после травмы.

«Пока не могу сказать, когда я вернусь на поле. Но думаю, что в этом сезоне, если всё будет хорошо», — цитирует футболиста издание «Чемпионат».

Напомним, что француз перешёл в «Локомотив» из «Страсбурга» в феврале 2024 года за компенсацию в размере 3,5 миллиона евро. В составе москквичей он провёл три матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Последние календарные игры «Локо» Ньямси пропустил из-за травмы приводящей мышцы.