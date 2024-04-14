Андрей Мостовой: «Краснодар» не удивил»

Игрок «Зенита» Андрей Мостовой высказался о победе над «Краснодаром» (2:1) в матче 24-го тура чемпионата России.

Мостовой признался, что в прошедшей встрече «быки» его ничем не удивили.

«Удивил ли «Краснодар»? Нет», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

После этой победы «Зенит» закрепился на первой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. За семь туров до конца сезона второй «Краснодар» «сине-бело-голубые» опережают на четыре балла.

Свой следующий матч в рамках чемпионата России «Зенит» проведёт через неделю, 21 апреля, против «Оренбурга». Начало — в 16:15 по московскому времени.