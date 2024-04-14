Смородская: «Зенит» очень современный футбол. Никто не играет так хорошо в РПЛ»

Экс-президент президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, почему болеет за «Зенит» в чемпионате России.

«Я болею за «Зенит». Команда показывает очень современный футбол, идет в русле всех новейших идей — быстрая доставка мяча в атаку, высокие скорости, хороший дриблинг. Никто у нас не играет так хорошо в чемпионате», — цитирует бывшего руководителя московского клуба издание «РБ Спорт».

Добавим, что по итогам 23 сыгранных матчей подопечные Сергея Семака лидируют в чемпионате России, имея в копилке 47 очков. Кубанский клуб является ближайшим преследователем «Зенита» – на счету «быков» 43 балла.