Названо имя тренера, который может возглавить «Спартак»

Московский «Спартак» может уволить испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. В последнем матче чемпионата России «красно-белые» на выезде проиграли «Сочи» со счетом 0:1.

По сообщениям в телеграм-канале «Инсайды от Карпа», одним из главных кандидатов на место наставника «народной команды» является нынешний рулевой «Ростова» и сборной России Валерий Карпин. Еще одним вариантом считается экс-тренер «Краснодара» Владимир Ивич.

Срок трудового соглашения между Абаскалем и «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года.

После вчерашнего поражения «красно-белые» с 35 баллами занимают шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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