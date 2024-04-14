Михаил Кержаков: «Зенит» не сильно приблизился к чемпионству»

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков пообщался с представителями СМИ после вчерашнего поединка с «Краснодаром» в рамках 24-го тура Премьер-лиги. «Сине-бело-голубые» выиграли со счетом 2:1.
«Зенит» сильно приблизился к чемпионству? Нет, к сожалению, для меня. К счастью, для любителей футбола. Для меня лично было бы лучше, если бы был большой отрыв», - передает слова Александра телеканал «Матч ТВ».
Благодаря вчерашнему успеху петербургский клуб увеличил отрыв в турнирной таблице Премьер-лиги. После 23 туров подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Краснодар» на четыре балла.
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