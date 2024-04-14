Захарян раскрыл имя своего кумира

Полузащитник национальной сборной России и испанского «Реал Сосьедада» Арсен Захарян назвал имя своего футбольного кумира.
«Есть ли у меня кумир? Конечно, это Криштиану Роналду. Если бы я был президентом клуба, то подписал бы его и Тюкавина», - передает слова футболиста.
Напомним, что Роналду в настоящий момент является игроком саудовского «Аль-Насра». Контракт 39-летнего бомбардира с клубом рассчитан до лета 2025 года.
В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии португальский нападающий провел 25 матчей, записав на свой счет 29 забитых мячей и десять голевых передач.
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