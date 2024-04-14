Чернышов раскрыл зарплаты игроков и тренеров в Индии

Наставник индийского «Мохаммедана» из Калькутты и экс-главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов рассказал о зарплатах иностранных тренеров и игроков в индийском футболе.

«Могу сказать, что в Суперлиге зарплаты начинаются от 15 тысяч долларов в месяц. Есть две-три команды, которые обладают серьезным бюджетом и там зарплаты у тренеров-иностранцев порядка 30-40 тысяч долларов. Сопоставимые деньги получают иностранные футболисты. За местных игроков я сказать не могу», - передаёт слова специалиста издание «Спорт День за Днём».

Напомним, что в августе 2023 года Чернышов возглавил индийский «Мохаммедан», в котором ранее работал с мая 2021 года по декабрь 2022 года.

Под его руководством команда досрочно стала чемпионом Первого дивизиона Индии и получила право выступить в следующем сезоне в Суперлиге.