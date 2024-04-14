Мостовой назвал лучшего игрока «Зенита» в матче с «Краснодаром»

«Кассьерра - молодец. Он вытащил игру для нас: и забил, и отдал, и создал нам моменты, мне и Артуру. Индивидуальные качества и морально‑волевые сыграли роль. Мы приблизились к чемпионству», - передает слова футболиста телеканал «Матч ТВ».