Мостовой назвал лучшего игрока «Зенита» в матче с «Краснодаром»

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о гостевой победе над «Краснодаром» в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги. «Сине-бело-голубые» выиграли на выезде со счетом 2:1.
«Кассьерра - молодец. Он вытащил игру для нас: и забил, и отдал, и создал нам моменты, мне и Артуру. Индивидуальные качества и морально‑волевые сыграли роль. Мы приблизились к чемпионству», - передает слова футболиста телеканал «Матч ТВ».
После вчерашнего успеха петербургский клуб закрепился на первом месте в турнирной таблице Премьер-лиги и опережает идущий вторым «Краснодар» на четыре балла.
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