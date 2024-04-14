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Мостовой назвал лучшего игрока «Зенита» в матче с «Краснодаром»

14 Апреля 2024 • 08:39 Комментировать (1)

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о гостевой победе над «Краснодаром» в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги. «Сине-бело-голубые» выиграли на выезде со счетом 2:1.

«Кассьерра - молодец. Он вытащил игру для нас: и забил, и отдал, и создал нам моменты, мне и Артуру. Индивидуальные качества и морально‑волевые сыграли роль. Мы приблизились к чемпионству», - передает слова футболиста телеканал «Матч ТВ».

После вчерашнего успеха петербургский клуб закрепился на первом месте в турнирной таблице Премьер-лиги и опережает идущий вторым «Краснодар» на четыре балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Андрей Мостовой Матео Кассьерра ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
14 Апреля 2024 в 09:02
лучше бы молчал в тряпочку мазила!!!!
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