Мостовой: «Краснодар» с Ивичем не проиграл бы «Зениту»

В рамках 24-го тура чемпионата России «Краснодар» на своем поле принимал петербургский «Зенит». Встреча завершилась поражением хозяев со счетом 1:2. Об этом результате высказался футбольный эксперт Александр Мостовой.

«Зенит» сделал замены, которые сыграли роль. Хотя по игре ближе было к ничейному результату. Думаю, процентов на 80 чемпионская завершена. Если бы был Ивич, «Краснодар» не проиграл бы», - передает слова Александра «Чемпионат».

После 23 матчей «Краснодар» с 43 баллами занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре пункта.