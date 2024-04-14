Салихова выбрала нового главного тренера в «Спартак»

Зарема Салихова, жена экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, кто должен стать следующим главным тренером «красно-белых».

«Спартаку» надо ставить главным тренером Осинькина, спортивным директором - Павла Андреева, а в академию - Ларина вместо Родионова. Всё остальное - суета и бездумная трата денег», - передает слова Заремы Metaratings.ru.

Напомним, что Осинькин занимает пост главного тренера самарских «Крыльев Советов» с лета 2020 года.

В последнем матче «Спартак» на выезде проиграл «Сочи» со счетом 0:1. После 23 туров команда Абаскаля занимает шестое место в турнирной таблице.