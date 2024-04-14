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Экс-наставник «Спартака» Чернышов рассказал, что общался с клубом из Саудовской Аравии

14 Апреля 2024 • 08:19 Комментировать
Ростов
...
Спартак Москва
21.04 20:30

Наставник индийского «Мохаммедана» из Калькутты и экс-главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов рассказал о переговорах с другими клубами.

«Я общался с китайским клубом из второй лиги, с клубом из Саудовской Аравии, который вышел в Суперлигу, но там сделали выбор в пользу другого кандидата. Были ли предложения из России? Нет, из России ничего не было. Тишина полная», — цитирует специалиста издание «Спорт день за днём».

Напомним, что в августе 2023 года Чернышов возглавил индийский «Мохаммедан», в котором ранее работал с мая 2021 года по декабрь 2022 года.

Под его руководством команда досрочно стала чемпионом Первого дивизиона Индии и получила право выступить в следующем сезоне в Суперлиге.


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Спартак Москва Андрей Чернышов чемпионат Саудовской Аравии ещё теги

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