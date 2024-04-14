Экс-наставник «Спартака» Чернышов рассказал, что общался с клубом из Саудовской Аравии

Наставник индийского «Мохаммедана» из Калькутты и экс-главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов рассказал о переговорах с другими клубами.

«Я общался с китайским клубом из второй лиги, с клубом из Саудовской Аравии, который вышел в Суперлигу, но там сделали выбор в пользу другого кандидата. Были ли предложения из России? Нет, из России ничего не было. Тишина полная», — цитирует специалиста издание «Спорт день за днём».

Напомним, что в августе 2023 года Чернышов возглавил индийский «Мохаммедан», в котором ранее работал с мая 2021 года по декабрь 2022 года.

Под его руководством команда досрочно стала чемпионом Первого дивизиона Индии и получила право выступить в следующем сезоне в Суперлиге.