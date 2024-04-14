Ненахов назвал место, которое хочет занять «Локомотив» в РПЛ

Игрок московского «Локомотива» Максим Ненахов рассказал о задаче своей команды на остаток нынешнего розыгрыша чемпионата России.

«Наша задача в РПЛ - попасть в тройку. Мы работаем над этим», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, что в последнем матче чемпионата России «Локомотив» на домашнем поле встречался с ЦСКА. Столичное дерби завершилось результативной ничьей со счетом 3:3.

После вчерашнего дерби подопечные Михаила Галактионова набрали 37 баллов и располагаются на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. ЦСКА идет на четвертой позиции.