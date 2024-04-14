Быстров: «То, что «Спартак» не увольняет Абаскаля, вызывает отвращение»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Владимир Быстров высказался о гостевом поражении московского «Спартака» от «Сочи» в рамках 24-го тура Премьер-лиги. Столичный клуб уступил аутсайдеру со счетом 0:1.
«То, что люди в руководстве «Спартака» не могут принять решение уволить Абаскаля, у меня уже не вызывает каких‑то эмоций, кроме отвращения. Его должны были убрать давным‑давно», - передает слова эксперта телеканал «Матч ТВ».
Абаскаль занимает пост главного тренера «Спартака» с 2022 года. Контракт между сторонами истекает летом 2025 года. После 23 матчей «красно-белые» набрали 35 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице.
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