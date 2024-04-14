«Краснодар» обратился к болельщикам после поражения от «Зенита»

В центральном матче 24-го тура чемпионата России «Краснодар» на своем поле потерпел поражение от петербургского «Зенита» со счетом 1:2. После этой неудачи пресс-служба «быков» обратилась к болельщикам команды.

«Мы отдали все силы и бились до последней секунды! Вы были с нами и заряжали энергией в течение игры. Спасибо каждому за поддержку! Мы вместе, а значит, вместе станем ещё сильнее», - говорится в сообщении краснодарского клуба.

После домашней неудачи «Краснодар» с 43 баллами остался на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Быки» отстают от лидирующего «Зенита» на четыре очка.