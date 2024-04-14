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Бубнов: «Спартак» не бился за Абаскаля даже в день рождения»

14 Апреля 2024 • 07:40 Комментировать

Футбольный аналитик Александр Бубнов высказался о главном тренере московского «Спартака» Гильермо Абаскале после гостевого матча против «Сочи». «Красно-белые» проиграли аутсайдеру со счетом 0:1.

«Какой смысл его держать при такой игре? Ничего не изменится до конца сезона. Команда не билась за Абаскаля даже в день рождения, впрочем, как и всегда. Неустойку платить что сейчас, что потом», - передает слова Бубнова Sportbox.

Срок трудового соглашения между Абаскалем и «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года. После 23 проведенных матчей чемпионата России «народная команда» с 35 очками находится на шестом месте в турнирной таблице.

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Спартак Москва Александр Бубнов Гильермо Абаскаль ещё теги
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