Бубнов: «Спартак» не бился за Абаскаля даже в день рождения»

Футбольный аналитик Александр Бубнов высказался о главном тренере московского «Спартака» Гильермо Абаскале после гостевого матча против «Сочи». «Красно-белые» проиграли аутсайдеру со счетом 0:1.
«Какой смысл его держать при такой игре? Ничего не изменится до конца сезона. Команда не билась за Абаскаля даже в день рождения, впрочем, как и всегда. Неустойку платить что сейчас, что потом», - передает слова Бубнова Sportbox.
Срок трудового соглашения между Абаскалем и «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года. После 23 проведенных матчей чемпионата России «народная команда» с 35 очками находится на шестом месте в турнирной таблице.
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