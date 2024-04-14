Бубнов: «Зенит» на 99% чемпион»

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о вчерашней победе петербургского «Зенита» над «Краснодаром» (2:1) в поединке 24-го тура чемпионата России.
«Питерские футболисты в очередной раз подтвердили: если они играют на максимуме, им нет равных в России. После победы можно сказать, что «Зенит» уже на 99% чемпион», - передает слова Александра Sportbox.
После 23 проведенных матчей «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, опережая идущий вторым «Краснодар» на четыре балла. Топ-3 замыкает московское «Динамо», набравшее 38 баллов.
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