Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил домашнее поражение «быков» от «Зенита» в 24-м туре чемпионата России (1:2).

- Я вообще не понимаю: при старом тренере у «Краснодара» была такая же проблема, как при новом. Мне кажется, «Краснодар» хотел удержать какой-то счёт. Играли первый тайм первым номером, а во втором отошли назад. Не знаю, может, мне так показалось просто. Вообще меня другое больше интересовало. Два топовых клуба с известными академиями. Но по факту на поле видим, не считая вратарей, только трёх россиян на две команды. А где академии-то наши, которые работают? Вот это самое обидное. Играют серьёзные команды, которые больше всех заявляют, что они за молодых, но реально без вратарей три человека россиян в первом тайме. Они за какое-то чемпионство борются, а за молодёжь не борются. Вот и всё. Неинтересно, честно, – сказал Шипицин.

«Краснодар», проиграв лидирующему «Зениту», отстал от него в турнирной таблице РПЛ на четыре очка.