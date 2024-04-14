​Акинфеев публично извинился за ошибку

В российском футболе прошли матчи 24-го тура РПЛ, московский ЦСКА не сумел переиграть земляков из «Локомотива», а голкипер «армейцев» допустил ошибку, стоившую пропущенного мяча. После игры Акинфеев нашёл в себе мужество принести извинения:

- Хотел бы извиниться перед болельщиками, первый гол - полностью моя ответственность. При этом хочу сказать, что горжусь нашей командой. По ходу такого не просто складывавшегося матча мы проявили характер, сравняли счёт и стремились победить до последней минуты, - написал в социальных сетях Акинфеев.

Сейчас ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата.