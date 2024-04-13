Смородская — о Галактионове: «Тренер не для топ-команды»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась комментарием о работе Михаила Галактионова на посту рулевого «красно-зелёных».

«Мне кажется, что Галактионов — неплохой тренер, но не для топ-команды. Он не под такие задачи», — заявила Смородская «Спорт-Экспрессу», добавив, что Галактионов где-то не дорабатывает.

Сейчас «Локомотив» располагается на пятой позиции в чемпионате России, имея в копилке 37 зачетных баллов.

20 апреля «железнодорожники» сыграют на выезде с «Рубином» в рамках 25-го тура РПЛ. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 14:00 по московскому времени.