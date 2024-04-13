Защитник ЦСКА Келлвен в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о результативности Тамерлана Мусаева и о том, какие стадионы в РПЛ ему нравятся.

- Стадион «Локомотив» является фартовым для ЦСКА: в прошлом и позапрошлом сезонах вы здесь побеждали, а сегодня сумели спасти матч, проигрывая в два мяча. Есть ли у вас любимый стадион в РПЛ?

- Больше всего люблю играть на нашем домашнем стадионе. Там я чувствую себя комфортно.

- Из гостевых арен какая больше впечатлила?

- В Краснодаре очень красивый стадион. Также мне понравилась арена в Сочи. Ну и отмечу стадион в Ростове. Там я забил свой первый гол за ЦСКА.

- Сегодня у ЦСКА получилась очередная ничья. Ничьи не надоели?

- С учетом того, как развивалась игра, можно сказать, что это хороший результат для нас, ведь мы проигрывали. Ничью вырвали только в конце матча. С учетом того, что мы играли на выезде против сильной команды, это позитивный результат.

- ЦСКА весной не проигрывает. С чем это связано?

- Мы провели очень хорошую работу на зимних сборах. Все ребята полностью отдавались работе. Тренер дал нам различные идеи и варианты игры, понимание. Это и привело к достижению такого результата.

- От Мусаева ждали такой результативности?

- Он и на предсезонных сборах много забивал, и сейчас оправдывает надежды. Тамерлан показал, ради чего пришел в ЦСКА: хорошо работать, забивать, проводить великолепные матчи. Он сейчас действительно на ходу.

Елена Григорьевская