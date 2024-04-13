Фассон: «Запомню гол в ворота ЦСКА на всю жизнь»

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о матче с ЦСКА.

- Вы забили свой первый мяч во взрослой карьере. Чем вам запомнится этот гол?

- Очень рад, что сегодня удалось забить. Конечно, я запомню этот гол на всю жизнь. Единственное, что омрачает мою радость, это то, что мы упустили победу и сыграли вничью. Но ничего не поделаешь. Жизнь продолжается. Будем работать дальше.

- «Армейский» защитник Келлвен после матча выделил вас как одного из лучших футболистов сегодняшней игры. Что ему на это ответите?

- Он тоже сегодня здорово сыграл. Для меня было честью противостоять ему. Мы с ним очень долгое время дружим. В целом игра сегодня была хорошая и с его стороны тоже.

Елена Григорьевская