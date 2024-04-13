Келлвен рассказал, кто выделялся в «Локомотиве»

Защитник ЦСКА Дуглас Келлвен ответил на вопрос о том, кого бы он отметил в составе «Локомотива».

Напомним, ранее команды сыграли вничью в рамках 24-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 3:3.

«Кто выделялся? Их девятый номер, Пиняев — очень хороший игрок. Также выделю Самошникова и Фассона», — цитирует Келлвена «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 19-летний Пиняев сыграл в 31 матче с учетом всех турниров, отметился тремя забитыми мячами и оформил пять ассистов.

На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Локомотив» идёт пятым.