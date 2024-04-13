Глушенков: Угловые? Это просто безобразие

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков высказался об игре своей команды на стандартах в дерби с ЦСКА.

«У меня нет слов, потому что я все эмоции потратил на прошлые игры, когда мы с угловых также пропускали. Это просто безобразие какое‑то», — заявил Глушенков в эфире «Матч ТВ».

Футболист отметил, что в целом команда провела неплохой поединок, но потеряла очки из-за игры на стандартах.

В текущем сезоне 24-летний Глушенков принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил девять мячей и записал на свой счет 13 результативных передач.

В следующем туре «Локомотив» встретится на выезде с казанским «Рубином». Игра пройдет 20 апреля.