Аршавин обвинил Акинфеева в пропущенном голе ЦСКА

Экс-игрок «Зенита» и футбольный эксперт Андрей Аршавин высказался об ошибке вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в матче с «Локомотивом».

Напомним, в конце первого тайма защитник «Локомотива» Илья Самошников пробил из-за пределов штрафной и перекинул Акинфеева.

«Это вратарский гол. Это был его ляп. Везение Самошникова? Нет, он увидел и бил. Он хотел ударить туда и попал. Акинфеев сыграл как новичок», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Встреча 24-го тура Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и ЦСКА завершилась результативной ничьей – 3:3.

На данный момент на счету «Локомотива» и ЦСКА по 37 набранных очков, благодаря которым команды занимают пятое и четвертое место соответственно.

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