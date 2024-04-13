Келлвен: «Мы будем продолжать бороться за самые высокие места в РПЛ»

Защитник ЦСКА Дуглас Келлвен после ничьей с «Локомотивом» поделился комментарием о перспективах команды в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Очень важное очко. Мы будем продолжать бороться за самые высокие места в таблице», — цитирует Келлвена «Чемпионат».

Встреча 24-го тура Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и ЦСКА завершилась вничью – 3:3.

В сезоне-2023/24 бразилец принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет шесть результативных передач.

На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков.