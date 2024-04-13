Булыкин: «Локомотив» мог проиграть ЦСКА

Экс-футболист «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился комментарием о результате матча 24-го тура чемпионата России, в котором «Локомотив» сыграл вничью с ЦСКА (3:3).

Эксперт признался, что ему обидно за «Локомотив», ведь команда была близка к победе, но не смогла ее удержать.

«ЦСКА доказал, что является российским топ-клубом. «Локомотив» даже мог и проиграть. Думаю, что зрителям понравился матч», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

По итогам первого игрового дня 24-го тура РПЛ «Локомотив» занимает пятую позицию, имея в копилке 37 баллов. ЦСКА идет на четвертой строчке, набрав столько же очков.