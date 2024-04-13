Смородская объяснила, почему «Локомотив» упустил победу в дерби с ЦСКА

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о результате столичного дерби между «железнодорожниками» и ЦСКА.

Встреча 24-го тура чемпионата России завершилась вничью – 3:3.

«Локомотив» очень сильно поверил в свою победу при счете 3:1 и поуспокоился, а ЦСКА, наоборот, озверел. Они сильно прибавили. Отсюда такой результат», — приводит слова Смородской издание «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент «Локомотив» располагается на пятой позиции в Российской премьер-лиге, имея в своей копилке 37 очков. Такое же количество баллов у ЦСКА, который идет на строчку выше.

В следующем туре РПЛ «красно-зеленые» сыграют на выезде с «Рубином», а ЦСКА примет «Ахмат».