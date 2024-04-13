Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче «Локомотива» и ЦСКА.

«Я одновременно доволен и недоволен игрой. ЦСКА просто отдал инициативу по ходу игры, хотя в первом тайме мог дважды забивать, когда моменты были у Облякова и Файзуллаева. Но я доволен, что команда смогла собраться и выровнять игру, сыграть вничью. А в обороне проблемы были, конечно, отсутствие травмированных сказалось. Но сегодня обе команды сыграли хорошо, были готовы атаковать и были готовы к борьбе.

«Локомотив» задрожал после второго гола ЦСКА. Игроки начали постоянно смотреть на время, а этого делать нельзя. Поэтому они пропустили, а ЦСКА молодцы, что додавили. Но игра получилась классная для зрителей. Я критиковал команду часто в первой половине сезона, но сейчас ЦСКА преобразился. Стоит отметить, что очень сильно прибавили в физике. Видимо, тренерский штаб провел отличную работу в этом аспекте», - сказал Пономарёв.