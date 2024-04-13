Семшов: «Зенит» заслуженно победил»

Экс-игрок «Динамо» Игорь Семшов высказался о результате матча 24-го тура чемпионата России «Краснодар» - «Зенит» (1:2).

«Хорошая игра. «Зенит» заслуженно победил. Все ждали атакующей игры от «Краснодара», а где она? Во втором тайме вообще ничего не было», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, чемпионская гонка еще не завершена, но теперь у «Краснодара» нет права на ошибку, а у «Зенита» есть неплохой задел.

По итогам 23 сыгранных матчей подопечные Сергея Семака лидируют в чемпионате России, имея в копилке 47 очков. Кубанский клуб является ближайшим преследователем «Зенита» – на счету «быков» 43 балла.