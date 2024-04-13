Тикнизян провёл сотый матч в РПЛ

Сегодня, 13 апреля, «Локомотив» принимал у себя дома ЦСКА в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги. Поединок между командами завершился ничейным результатом со счетом 3:3.

Данная игра стала для защитника «Локомотив» Наира Тикнизяна сотой в рамках РПЛ. Стоит сказать, что игрок не попал в стартовый состав своей команды на столичное дерби, однако вышел на поле на 75-й минуте.

По итогам 100 сыгранных матчей в чемпионате России на счету Тикнизяна 12 забитых мячей и десять результативных передач.

Сейчас «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 зачетных баллов.